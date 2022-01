Door dit leegstaande winkelpand in Zwolle Zuid rijden nu modeltreinen: ‘Er is veel aanloop!’

Meer en meer onderne­mers sluiten zich aan bij groot protest in Zwolle: ‘Als er een schaap over de dam is...’

Steeds meer ondernemers in Zwolle zijn zaterdag van plan om open te gaan. In navolging van zeker 35 horecaondernemers melden ook tientallen ondernemers uit andere branches hun deuren ondanks de lockdown te openen. ,,Als er een schaap over de dam is, volgen er meer. Wij ontvangen zaterdag zeker klanten”, zegt zonnestudio-eigenaar Kjell van Benthem.

14 januari