Doorbraak voor leerling met diabetes: school mag zorg niet zomaar weigeren

Zo wil Zwolle IT-hoofd­stad van Nederland worden

15:43 Zwolle, dé IT hoofdstad van Nederland. Het is de droom van de gemeente en Zwolse IT-organisaties. Vrijdag is de aftrap van Zwolle IT City, een samenwerkingsverband tussen IT-bedrijven. Eén van de belangrijkste activiteiten van Zwolle IT City is een online platform.