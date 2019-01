Doorbraak voor stichting Zwolse Lydia: school mag zorg aan leerling met diabetes niet zomaar weigeren

In het advies, dat maandag werd gepubliceerd, maakt het College duidelijk dat iedere school verplicht is te onderzoeken welke ondersteuning voor een leerling met diabetes (voornamelijk type 1) nodig is. Deze scholieren moeten meerdere keren per dag hun bloedsuikerwaarde meten en insuline toedienen. De ondersteuning moet - binnen de mogelijkheden van de school - vervolgens ook geboden worden. De zorg aan leerlingen met diabetes mag door school dus niet zomaar geweigerd worden. Iets wat nu nog wel regelmatig gebeurt.

,,Dit advies is super! En voor ons toch ook wel een grote verrassing’’, reageert Lydia Braakman, zelf moeder van twee kinderen met diabetes type 1. ,,Bij het indienen van onze vraag waren de verwachtingen hoog, maar tijdens een gesprek met het College in oktober bleek men erg voorzichtig. Dat er nu zo'n advies ligt, kunnen we absoluut een doorbraak noemen.’’

Angst

De Zwolse voert al sinds 2014 landelijk actie die ervoor moet zorgen dat kinderen met diabetes zorgeloos hun tijd in het basisonderwijs doorkomen. ,,Veel scholen zijn huiverig om leerlingen met diabetes in hun klas te hebben. Ze weigeren nu soms op voorhand zorg te bieden op basis van hun medisch protocol, uit angst voor aansprakelijkheid. Het advies van het College voor de Rechten van de Mens laat zien dat dit dus niet mag.’’

Het College adviseert aan de hand van wetgeving, zoals de Wet op de Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) en de Wet Passend Onderwijs. Uitgangspunt is dat leerlingen niet ongelijk behandeld mogen worden vanwege hun beperking. Krijgen ze geen passende ondersteuning in het onderwijs, terwijl zij daar wel recht op hebben en de school dit behoort te bieden, dan is dit discriminatie.

Beleid