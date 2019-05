Doordeweeks is Johan uit Zwolle manager, in het weekend bloedfanatiek dammer

Proef rechtbank Overijssel slaat aan: ouders maken bij vechtschei­ding verplicht afspraak met kinderen

18:46 In de rechtbank van Overijssel in Zwolle hebben kinderen van scheidende ouders tegenwoordig wat te zeggen. Ouders moeten verplicht afspraken met hun kroost. Dat gebeurt inmiddels in driekwart van de gevallen. ‘Op maandag naar mama, op dinsdag naar opa en oma en het konijn blijft bij papa.’