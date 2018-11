Doordeweeks is Roelien uit Punthorst verpleegster, maar in het weekend een reddingszwemmer

video De geur van bier, zweet en varkens­mest: hoe Zwolle het headbang-mek­ka van Nederland werd

15:28 Metallica veroverde in 1984 vanuit Zwolle de hele wereld. Vele metalgroepen volgden. De liefhebbers hebben deze week opnieuw kriebels in de buik, want donderdag barst de gekte van toen weer los in de IJsselhallen. De grote Amerikaanse groep Slayer neemt afscheid. De Stentor kijkt vooruit én gaat terug naar de jaren 80. Hoe de veehallen een springplank voor bands in dit ruige genre werden.