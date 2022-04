Dorp Windesheim wil al 20 jaar aanpassing aan kruispunt N337: ‘Reeën kunnen veiliger oversteken dan bewoners’

Zwolle aast op titel Culturele Hoofdstad van Europa in 2033: ‘Kroon op ons werk’

Zwolle wil in 2033 Culturele Hoofdstad van Europa worden. De gemeente investeert de komende jaren miljoenen euro’s in de cultuursector in de stad en over ruim tien jaar moet voor Zwolle de ultieme bekroning komen. ,,We willen echt laten zien wat we met cultuur in onze mars hebben”, zegt wethouder Monique Schuttenbeld in een interview met de Stentor.

