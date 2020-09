Drankrijder, boeteregen en ingetrokken rijbewijzen bij politiecontroles rond Zwolle, Apeldoorn, Deventer en Kampen

Het verkeersteam van de politie Oost Nederland hield gisteravond op verschillende plekken toezicht. Op de A1 werd van 4 bestuurders het rijbewijs ingevorderd, de hoogst gemeten snelheid was van een beginnend bestuurder die 190 kilometer per uur reed waar 120 is toegestaan.

De rijbewijzen van vier andere bestuurders werden ingevorderd omdat er op de A50 bij Apeldoorn, en de A28 bij Zwolle en Epe te hard werd gereden. Een bestuurder op een 80-kilometerweg bij Kampen had ‘geluk', en mocht zijn rijbewijs houden, schrijft het verkeersteam, de bestuurder reed 143 kilometer per uur.

Alcohol

Op de N35 tussen Zwolle en Heino werd een bestuurder aangehouden die met 148 kilometer per uur voorbijreed waar maximaal 100 is toegestaan. Bij een alcoholcontrole bleek de bestuurder onder invloed en blies 525 ugl (het toegestane maximum is 220 ugl, dat geldt niet voor beginnend bestuurders- red.). Het rijbewijs van de automobilist is niet ingevorderd, maar de bestuurder krijgt wel een boete en er is een melding gedaan bij het CBR.