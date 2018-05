Drankrijder haalt vriend op bij politie Zwolle: zelf ook bekeuring

De politie Zwolle schrijft erover op Facebook onder de titel 'Samen uit, samen thuis'. De 30-jarige Amsterdammer kwam met de auto naar het bureau om zijn kameraad op te halen die vannacht was aangehouden. Die vriend had niet alleen te veel gedronken, maar ook geen rijbewijs bij zich. 'Na onderzoek kwam de 39-jarige man weer op vrije voeten', schrijft de politie. Maar de 30-jarige was 'even vergeten' dat-ie zelf ook had gedronken. 'Hij kon na een korte rit in zijn eigen auto ook een bezoekje brengen in het politiebureau', aldus de politie Zwolle. Een bekeuring volgde.