Drankrijder Zwolle thuis opgezocht door politie

Kaalslag in Westenhol­te: gemeente Zwolle blundert met bomenkap

17 februari De gemeente Zwolle heeft per ongeluk een reeks bomen in Westenholte laten kappen. Nadat de eerste twee tientallen jaren oude bomen waren geveld, kregen buurtbewoners een enquête in de bus. Of ze voor of tegen de kap waren. Te laat, erkent de gemeente nu. ,,Excuses zijn op hun plaats.’’ Herplant is beloofd. Bewoner Cor van der Kolk wil dat er dan wel ‘fatsoenlijke bomen’ terugkomen.