Drastische maatregel zorgorganisatie IJsselheem: familiebezoek verboden

Brief burgemees­ter Zwolle aan inwoners: ‘Het is nu ernst’

15 maart Burgemeester Snijders van Zwolle heeft een brief naar de inwoners van de Hanzestad gestuurd. Dit deed hij naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die het kabinet vanmiddag aankondigde vanwege het coronavirus. In zijn brief roept Snijders inwoners van Zwolle op om verantwoordelijkheid te nemen, al voorziet hij ook een moeilijke periode die zijn stad tegemoet gaat.