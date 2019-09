Dream or Donate-oprichter ‘Broer’ Mastenbroek is aan het terugbetalen: eerste 25 mille is overgemaakt

Mastenbroek laat dat de Stentor weten in een bericht via communicatiekanaal Slack. De politie kon donderdagochtend nog niet bevestigen dat Mastenbroek inderdaad niet als verdachte beschouwd wordt en er geen strafrechtelijk onderzoek naar hem loopt.

Shovel

Mastenbroek schrijft voorts dat hij inmiddels een elektrische shovel die op landgoed Oergoed in Witharen staat, heeft verkocht. Opbrengst: 25.000 euro. Dat geld is, inmiddels op de derdenrekening van advocatenkantoor De Vries & Kasem gestort, zo bevestigt advocaat Royce de Vries. Dat Amsterdamse kantoor behartigt de belangen van een groep mensen die op Dream or Donate geld inzamelden maar dat kwijtraakten door het plotselinge opheffen van de site. Het kantoor moet het geld verdelen onder de gedupeerden.

Contact

‘Broer’ Mastenbroek stelt voorts dat andere gedupeerden via Slack contact met hem moeten opnemen; hij zal hen dan direct schadeloos stellen. De verkoop van het landgoed met villa aan De Haar in Witharen moet daarvoor geld in het laatje brengen. Mastenbroek stelt dat er al bezichtigingen gepland zijn. De vraagprijs lag eerst op 950.000 euro maar is opgetrokken naar 1,1 miljoen euro omdat het object nu ook de kas en de tuinen vlak bij het perceel omvat.