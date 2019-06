Drents meisje (17) hoopt op lange straf voor stalker uit Zwolle die sinds haar negende verliefd op haar is

De man uit Zwolle is al vaak veroordeeld voor stalking van het kind. Het meisje hoopt dat P. dit keer voor lange tijd naar een gevangenis of een tbs-kliniek moet, want alleen dan is zij naar eigen zeggen veilig. Volgens haar vader wordt hem zwaar aangerekend dat hij begin dit jaar bij het meisje aan de deur is geweest en na zijn arrestatie vanuit de gevangenis nog een lange brief aan haar stuurde. Het Openbaar Ministerie (OM) wil voor de zitting niet vooruitlopen op de straf.