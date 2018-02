Dreun voor Zwolle: ABN Amro verhuist 300 arbeidsplaatsen

Zwolle raakt voor de zomer van 2019 in een klap driehonderd arbeidsplaatsen kwijt. De bank ABN Amro verplaatst het klantcontactcentrum, dat nu nog is gevestigd in de IJsseltoren, naar vestigingen in Amsterdam, Breda en Nijmegen. Het personeel is vanmiddag ingelicht.

Werknemers krijgen de gelegenheid om mee te verhuizen, maar volgens woordvoerder Jeroen van Maarschalkerweerd is niet gezegd dat alle driehonderd aan het werk blijven bij de bank. De operatie wordt ingezet om kosten te besparen 'en beter aan te sluiten bij de wensen van de klant'. Van Maarschalkerweerd: ,,We begrijpen goed dat iemand die in Zwolle werkt niet zo gemakkelijk meegaat naar Breda. We gaan de komende maanden kijken wat we mensen kunnen aanbieden.'' Of er gedwongen ontslagen zullen vallen, kan hij nog niet zeggen.

Verzekeringen blijven

ABN Amro heeft meerdere bedrijfsonderdelen ondergebracht in de Zwolse IJsseltoren. Het bekende, hoge kantorencomplex langs de A28 draagt in de volksmond de naam van de bank, maar biedt ook ruimte aan Delta Lloyd, Eon en Essent. Om eventuele ongerustheid de kop in te drukken bezweert Van Maarschalkerweerd dat alleen het contactcentrum verhuist; onderdelen zoals ABN Amro-verzekeringen blijven in Zwolle. Hoeveel mensen daar straks blijven werken, weet hij niet.

Contactcentrum

Iedereen die de bank benadert per telefoon, e-mail of sociale media komt bij het contactcentrum uit, dat 24 uur per dag bereikbaar is. Er is opnieuw gekeken naar wat klanten willen omdat de financiële markt voortdurend verandert, zegt Van Maarschalkerweerd. Als je de vier centra vergelijkt, voldoet Zwolle het minste aan alle criteria, weet hij. ,,Daarbij hebben we gekeken naar bereikbaarheid, naar reistijd, naar plekken waar onze klanten wonen en de relaties met andere partners.''

Reactie CNV

In een eerste reactie laat CNV-bestuurder Sandra Hendriks weten dat het besluit past in de trend van de financiële markt: de zakelijke dienstverlening krimpt. Instellingen laten klanten steeds meer zelf regelen, via de digitale weg. Volgens Hendriks is het belangrijk dat personeel op tijd weet dat deze verplaatsing er aan komt. Daardoor kunnen zij eventueel gebruik maken van regelingen in het nieuwe sociale plan.

Reactie wethouder