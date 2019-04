Dreun voor Zwolse popscene: livemuziek in café The Livingroom de nek omgedraaid

Muzikanten en muziekliefhebbers in Zwolle zijn onthutst. Café The Livingroom stopt na deze week met livemuziek. Noodgedwongen, door aanhoudende klachten over geluidsoverlast. Vrijwel iedereen in de stad die muziek maakt heeft de afgelopen jaren op het podium van de kroeg gestaan.

Deze week wordt elke avond live gespeeld. Belangeloos. ,,Een muzikale middelvinger’’, zegt Esther Groenenberg. Ondertussen wordt geprobeerd via crowdfunding een topadvocaat te regelen voor eigenaresse Anja Louwerse en worden politieke vragen gesteld.

Volledig scherm Café The Livingroom vierde ruim twee jaar geleden nog het tienjarig jubileum, met eigenaresse Anja Louwerse als stralend middelpunt. Nu wordt de livemuziek in de kroeg in Zwolle aan banden gelegd na klachten uit de omgeving. Muzikanten zijn verbijsterd. © Archief Alex Mulder

Geluidsoverlast

Voor veel muzikanten en muziekliefhebbers in Zwolle kwam het nieuws afgelopen weekend als een donderslag bij heldere hemel. Op de achtergrond speelde al veel langer een discussie tussen het café aan het Gasthuisplein en een buurtbewoner die klaagt over geluidsoverlast. Omgevingsdienst IJsselland heeft nu namens de gemeente Zwolle ingegrepen en het café aan banden gelegd. Louwerse zelf wil niet reageren en laat het bij een statement op Facebook. ‘Ik blijf graag in gesprek met betrokken partijen’, laat ze wel weten.

Het dreigende einde aan versterkte optredens - akoestisch spelen kan nog wel - zorgt al dagenlang voor boosheid onder artiesten. The Livingroom is de kroeg waar ze stuk voor stuk zo vaak hebben gespeeld. Sanne Hans, die een paar jaar geleden van Zwolle naar Amersfoort verhuisde, stelt dat haar nieuwe woonplaats ‘ver voor’ ligt als het gaat om dit soort kwesties. ‘Wat een k*t buurman ben je. Je woont in de stad’, fulmineert de zangeres van Miss Montreal, die in haar Zwolse tijd veel in het café kwam.

Benefiet