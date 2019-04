Dreun voor Zwolse popscene: livemuziek The Livingroom aan banden

Muzikanten en muziekliefhebbers in Zwolle zijn onthutst. Café The Livingroom stopt na deze week met livemuziek. Noodgedwongen, door aanhoudende klachten over geluidsoverlast. Vrijwel iedereen in de stad die muziek maakt heeft de afgelopen jaren op het podium van de kroeg gestaan. Deze week wordt elke avond live gespeeld. Belangeloos. ,,Een muzikale middelvinger’’, zegt Esther Groenenberg. Ondertussen wordt geprobeerd via crowdfunding een topadvocaat te regelen voor eigenaresse Anja Louwerse en worden politieke vragen gesteld.