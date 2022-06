Drie auto's botsen op elkaar op A28 bij Zwolle: drie rijstroken dicht en lange file

Voetbal­sters van Zwols Be Quick’28 zegevier­den in 50 jaar ook buiten het veld: ‘Meer gelijkwaar­dig­heid’

In ruim vijftig jaar is Be Quick’28 uitgegroeid tot een begrip in de wijde omgeving op het gebied van vrouwenvoetbal, met een team dat uitkomt op het hoogste amateurniveau van Nederland. Wat het geheim is? ,,Je hebt mensen nodig die er vol voor gaan.”

24 juni