Drie auto’s branden uit op twee plekken in Zwolle: vorig jaar was het hier ook al raak

Eerste weekend terrassen en markt: gaat dat goed in Zwolle?

2 mei Op de eerste zaterdag dat de terrassen open zijn, en er weekmarkt is, is het gezellig druk in het centrum van Zwolle. Boa’s proberen de mensenstroom in goede banen te leiden en daar lijkt iedereen zich keurig aan te houden. Zelfs burgemeester Peter Snijders had tijd voor een ontspannen wandeling door het centrum.