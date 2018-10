Drie bomen in Zwols centrum geel geverfd: 'Geen vandalisme'

Het blijkt een kunstzinnig project van Marjolein Hoornenborg, die momenteel afstudeert aan de opleiding interieur architectuur bij ArtEZ. Ze heeft zichzelf gemeld bij de redactie van de Stentor. Voor alle duidelijkheid: het is geen vandalisme, verzekert ze. ,,Want de verf heb ik zelf gemaakt en met een paar regenbuien is het ook zo weer weg.'' De stammen zijn in de nacht van woensdag op donderdag geel gekwast en trokken de nodige aandacht van voorbijgangers.