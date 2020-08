Drie dagen lang bussen in plaats van treinen rondom Zwolle

‘Jesse Pinkman’ uit Zwolle krijgt twee jaar celstraf voor runnen van drugslab in Leeuwarden

11:13 Een 52-jarige Zwollenaar is gisteren veroordeeld tot twee jaar cel vanwege het runnen van een drugslaboratorium in een loods in Leeuwarden. De man beweerde dat hij alleen handelde, maar de rechter veroordeelde ook de 38-jarige pandeigenaar uit Triemen. Hij gaat zelfs drie jaar de cel in.