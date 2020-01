Drie gewonden bij ernstig ongeluk in Beekbergen: één slachtoffer bekneld

Studenten­café Het Vliegende Paard in Zwolle: van blutte studenten­bar tot drukke successoos

11:49 Na de eerste vijf jaar had eigenlijk niemand gedacht dat Studentencafé Het Vliegende Paard in de Voorstraat in Zwolle zou uitgroeien tot de drukbezochte studentenontmoetingsplek die het nu is. Dit jaar viert het café zijn 25-jarig bestaan met een vijftal feesten.