Drie inbrekers opgepakt in Zwolle, verdachte uit Kampen neemt opmerkelijke buit mee

De eerste inbraakmelding kwam van een agent die vrij was. De agent hoorde glasgerinkel in de omgeving van de Parkschool, aan de Westerlaan. Hij kon al snel een verdachte oppakken. Een tweede persoon werd later aangehouden door agenten die wel dienst hadden. Hierbij ging het om mannen van 22 en 44 jaar uit Zwolle.

Stadshagen

Enige tijd later ontving de politie opnieuw een inbraakmelding, ditmaal aan het Twistvlietpad in de wijk Stadshagen. De bewoner zag een persoon in zijn achtertuin, die de schuur van de bewoner inliep. De bewoner klopte daarop op de ramen, waarna de inbreker vluchtte. De gealarmeerde politie-agenten konden even later een 40-jarige verdachte uit Kampen oppakken voor de inbraak. De buit? Enkele blikken bier, die ook nog eens over de houdbaarheidsdatum waren.