Drie jaar cel geëist tegen verdachte van beroving Janny Bakker (84) uit Zwolle

Tegen de 34-jarige Roemeen Claudiu C., die in september vorig jaar de hoogbejaarde Janny Bakker voor haar huis in Zwolle beroofde, is drie jaar cel geëist. De officier van justitie liet dinsdag weten ongevoelig te zijn voor de ‘krokodillentranen’ van C. en diens handelwijze bestempelde hij als walgelijk en laf.