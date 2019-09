Drie jongens in park Zwolle beroofd van telefoons, horloges en kleding

Donker

In Park Eekhout is weinig verlichting. Er is geen duidelijk signalement. Een deel van de daders had een lengte van rond de 1.80 meter. Enkele daders hadden een fiets bij zich. De politie is op zoek naar getuigen die rond dat tijdstip een groep jongens heeft gezien in het park of in de omgeving ervan.

Eerdere incidenten

Eerder dit jaar was er ook al een incident in een Zwols park. Een 51-jarige man bedreigde toen een groepje mensen in Park de Wezenlanden. Hij gebruikte daarbij messen. In oktober vorig jaar was er ook al een incident in datzelfde park. Drie jonge mannen werden toen bruut belaagd door zes jongens. Onder bedreiging van een mes moesten ze tassen afgeven, met daarin twee portemonnees en een telefoon. De beroving leidde indertijd tot veel verontwaardiging. Onder meer omdat er, net als bij deze beroving, weinig verlichting brandde in het park. Inmiddels is besloten om in Park de Wezenlanden de looproute vanaf de parkeerplaats van het provinciehuis naar parkpaviljoen de Wezenlanden te voorzien van verlichting.