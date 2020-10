Drie keer dom: scooterrijder in Zwolle rijgt boetes aan elkaar na achtervolging

Ene na de andere teststraat opent in Zwolle, nu ook in hotel Koperen Hoogte

24 oktober In een zaal van hotel De Koperen Hoogte langs de A28 opent over enkele dagen een commerciële coronateststraat voor particulieren en bedrijven. ,,Er is een enorme behoefte aan testcapaciteit en daar spelen wij op in", zegt initiatiefnemer Marc Notenboom die in rap tempo in allerlei gemeenten testlocaties opent.