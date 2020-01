Drie kwartier vertraging op A28 tussen Amersfoort en Zwolle

Video + update Nieuwe camerabeel­den van granaatleg­ger café Bruut in Opsporing Verzocht

17:04 Videobeelden van de persoon, waarvan de politie vermoedt dat het de granaatlegger is bij Café Bruut in Zwolle, komen dinsdag 28 januari in Opsporing Verzocht. Dat meldt een politiewoordvoerder desgevraagd.