Drie kwartier vertraging op A28 tussen Staphorst en Ommen

Tweede leven voor veel meer spullen dankzij ambachte­lijk verbond in Zwolle

9 oktober Waarom belanden zoveel spullen op de vuilstort, terwijl er nog prima een tweede leven is te bedenken? Met die vraag in het achterhoofd slaan organisaties in en rond Zwolle de handen ineen. Onder de noemer WaardeRing beginnen zij een ‘circulair ambachtsnetwerk’. ,,Nu moet het ook bij inwoners tussen de oren komen.’’