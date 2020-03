Drie nieuwe aanhoudingen in onderzoek naar drugsoorlog Zwolle

In het onderzoek naar de Zwolse drugsoorlog heeft de politie drie nieuwe aanhoudingen verricht. Het gaat om medeverdachten in het proces tegen de broers Idris (26) en Abas M. (25) uit Zwolle. Justitie verdenkt de broers van poging moord, ontvoering en voorbereiding van een liquidatie. Ook kwam justitie met nieuwe details over de schietpartij in Stadshagen.

Dat bleek tijdens een pro formazitting via een videoverbinding in de rechtbank in Zwolle vanochtend. De drie aanhoudingen van de medeverdachten vonden begin deze week plaats. Het gaat onder meer om Fabienne van den R. alias ‘Het Meisje’ uit Zwolle.

Zij zou zijn betrokken bij een lugubere ontvoering van een rivaal afgelopen zomer. Op haar telefoon stonden beelden van een bebloed gezicht van het slachtoffer. ‘Het Meisje’ werkt voor de broers M. en wordt verdacht van drugshandel.

Ook is ene Jaemy P. opgepakt. Hij zou hebben geholpen met de voorbereiding van een liquidatie op rivaal Emin Y. (27) en een baken onder de auto van het beoogde slachtoffer hebben geplakt. Waar de derde verdachte, een vrouw, precies van wordt verdacht is niet bekend.

Schietpartijen in Zwolle

Sinds september vorig jaar is het onrustig in Zwolle. Verspreid over de stad vonden meerdere schietpartijen en aangestoken autobranden plaats. Uit onderzoek van De Stentor blijkt dat er een link is tussen een deel van de schietpartijen en autobranden en een oorlog om drugs tussen de groepering rond de broers M. en een rivaliserende Turkse groep.

Abas en Idris mogelijk langer vast

Tijdens de pro forma stonden vandaag de Zwolse broers Idris en Abas M. terecht. De rechtbank beslist later vandaag of zij langer vast blijven zitten. Abas is in oktober in het Duitse Gronau werd opgepakt. Op datzelfde moment sloeg de politie zijn broer Idris in Nederland in de boeien.

Het tweetal wordt verdacht van een moordaanslag op twee Zwols-Turkse broers in april 2016 op de Wijheseweg. Ze zouden de slachtoffers in een BMW vanuit Zutphen hebben gevolgd en vlak voor Zwolle onder vuur hebben genomen.

Daarnaast denkt justitie dat de broers opdracht hebben gegeven tot de moord op rivaal en plaatsgenoot Emin Y. (27); daarvoor zou hij ook een automatisch wapen hebben geleverd. Ook zouden de broers een andere rivaal, de 26-jarige Zwolse crimineel R. hebben ontvoerd. De recherche kraakte de telefoon van verdachte Fabienne van den R. en vond beelden van die ontvoering.

‘Verklaringen van leugenaars’

De broers M. uitten tijdens de zaak zijn frustratie in de richting van justitie. ,,Het hele dossier is gebaseerd op horen zeggen”, foeterde Abas. ,,Mijn broer en ik zijn aangehouden op basis van verklaringen van leugenaars. De andere groep biedt geld om vals tegenover ons te verklaren.”

Details schietpartij Stadshagen

Tijdens de zitting kwam het Openbaar Ministerie ook met details over de zaak rond de schietpartij in Stadshagen op 22 september 2019. Daarbij is Idris M. beschoten. Hij overleefde die aanslag ternauwernood.

Onlangs is de beoogde 19-jarige verdachte Merdan uit Zwolle daarvoor vrijgelaten. Volgens de officier van justitie had hij een ‘sluitend alibi’ en kan hij de schutter niet zijn geweest. Of Merdan nog verdachte is van betrokkenheid bij deze schietpartij, is niet bekend.

Onderzoek naar telefoon

,,Op het moment van schieten is zijn telefoon gelokaliseerd bij zijn vader”, verklaart de officier van justitie.,,Uit onderzoek van die telefoon blijkt dat er op dat moment steeds op de volumeknop werd getikt. Dat tikken met de volumeknop is zo specifiek en past bij het gedrag van I. als we kijken naar zijn telefoongeschiedenis. Hij kan het daarom niet zijn geweest.”