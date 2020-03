Drie nieuwe coronabesmettingen in Zwolle, virus duikt nu ook op in gemeente Zwartewaterland

Het is voor het eerst dat het virus opdoemt binnen de gemeentegrenzen van Zwartewaterland. De twee inwoners van de gemeente Zwartewaterland hebben zich gemeld bij GGD IJsselland en er is geen kans geweest op verspreiding, zo stelt de GGD. Het duo kreeg gisteren de uitslag van de uitgevoerde test. De GGD onderhoudt persoonlijk contact met de inwoners en neemt alle benodigde maatregelen. Het is niet bekend in welke plaats in de gemeente Zwartewaterland de besmette twee inwoners wonen.

,,We leven mee met de inwoners die dit is overkomen en wensen hen een voorspoedig herstel. Gezien het tempo waarin het virus zich nu in Nederland verspreidt, hielden we al rekening met een eerste besmetting in Zwartewaterland’’, aldus Burgemeester Bilder van de gemeente Zwartewaterland.

Afspraak

Bilder raadt zijn inwoners aan om de adviezen van de RIVM en de GGD opvolgen. ,,Neem verantwoordelijkheid en blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en mijdt sociale contacten.’’ Bilder vraagt inwoners om hun bezoek aan het gemeentehuis uit te stellen als het niet dringend is. De afdeling Burgerzaken werkt daarnaast vanaf maandag alleen op afspraak.

Verdubbeling

Over de drie nieuwe besmettingen in de gemeente Zwolle ontbreekt verdere informatie. Het RIVM maakte vandaag bekend dat het aantal besmettingsgevallen met 190 is toegenomen tot 804 besmettingen. Het dodental verdubbelde het afgelopen etmaal: van vijf naar tien personen.

De GGD IJsselland kreeg gisteren te maken met drie nieuwe besmettingen, namelijk inwoners van de gemeenten Raalte, Staphorst en Zwolle. Het totaal aantal besmettingen in de regio IJsselland ligt nu op tien. De besmette personen komen uit de volgende gemeenten: Zwolle (6x), Zwartewaterland (2x), Staphorst (1x) en Raalte (1x).

De GGD in Flevoland en het RIVM meldde vandaag drie nieuwe besmettingen, namelijk twee inwoners van Dronten en eentje in Lelystad. Gisteren bleef het in Flevoland beperkt tot één nieuwe besmetting, hierbij gaat het om een 61-jarige man uit Lelystad.

Veluwe

De GGD Noord-Oost-Gelderland maakte gisteren bekend dat bij een inwoner van de gemeente Oldebroek het virus is vastgesteld, net als bij twee inwoners van de gemeente Ermelo.

Bij zestien inwoners van Noord-Oost Gelderland is momenteel het virus vastgesteld. Hierbij gaat het om inwoners van Ermelo (5x), Nunspeet (3x), Apeldoorn (2x), Harderwijk (2x), Bronckhorst (2x), Oldebroek (1x), Voorst (1x). Drie van bovengenoemde personen verblijven in quarantaine in het St Jansdal. Personeel van het ziekenhuis werd ook positief getest op het coronavirus. Het ziekenhuis nam daarop aanvullende maatregelen.