Drie noodlokalen erbij voor Zwolse school De Aquarel

Ouderen verhuizen, jonge gezinnen komen op hun plek; in amper een paar jaar tijd is de Aa-landen in Zwolle veranderd in een kinderrijke buurt. De basisscholen maken een bloeitijd door. Da's altijd beter dan inkrimpen, maar praktisch gezien ook lastig, erkent Henriette Tijssen van christelijke basisschool De Aquarel. Ze is nu drie jaar directeur en weet niet anders dan dat er ruimtegebrek is. ,,De school is gebouwd voor negen klassen, maar we hebben er dertien. Dus ja, dat zegt voldoende.'' Een leerlingenstop vond ze te drastisch. ,,Je wilt immers dat kinderen in hun eigen omgeving naar een fijne school kunnen. Maar dat vraagt wel iets van ons.''