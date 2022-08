Drie of vier schoten, een scooter en dan keert de rust terug aan de rand van Zwolle: ‘Maar voor hoelang?’

Hoe moet PEC Zwolle binnen een jaar terugkeren naar de eredivisie? ‘Iedereen moet ene doel voor ogen houden’

Na de vorige degradatie in 2004 duurde het acht jaar voordat PEC Zwolle promoveerde naar de eredivisie. Nu hoopt de club al binnen één jaar terug te keren op het hoogste niveau. Hoe reëel is dat en wat is daarvoor nodig?

14 augustus