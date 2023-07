Net zoveel doden als in eerste helft van coronajaar 2020, hitte van juni eist zijn tol

De warme junimaand heeft ervoor gezorgd dat er veel meer mensen zijn overleden dan verwacht. In het tweede kwartaal stierven ruim 39.000 mensen, zo’n 1900 meer dan mocht worden vermoed op basis van eerdere sterftecijfers. In drie weken in juni was er sprake van oversterfte. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).