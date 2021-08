Drie Zwollenaren aangehouden voor gestolen auto’s in Steenwijk

De zaak kwam in november vorig jaar aan het rollen, nadat de politie een inval deed bij een bedrijf aan de Oostermeentherand in Steenwijk. Het bedrijf kwam bij de politie in beeld na een tip over een gestolen auto die zich op het terrein zou bevinden. Destijds werd de 23-jarige man uit Meppel, die tijdens de inval aanwezig was in het pand, al aangehouden.