Driehonderd muizen voor Zwolse kittens in het dierenasiel

Al sinds eind april, begin mei komen de nestjes binnen, meldt Eleni van de Hoeven van het dierenasiel. ,,Dat is vroeg voor de tijd van het jaar, meestal begint het kittenseizoen in het voorjaar pas tegen eind mei, begin juni.'' Eleni zag dat het met de speeltjes voor de kittens niet overhield. ,,Veel waren er kapot of vies. Dus zijn we rond gaan bellen. Zo ook naar Huisdiervoordeelshop in Zwolle. Tot onze verrassing kregen we te horen ze ons driehonderd muisjes gingen schenken. Waren wij mooi uit de brand.’’