Driekwart rijschoolhouders stopt lessen vanwege Corona en hoopt op steun minister

Met name het advies van de BOVAG aan de rijschoolhouders om minimaal anderhalve meter afstand te bewaren tot de klant, is bij de rijscholen ervaren als absurd. Voorzitter Jos Post van de LBKR, de landelijke branchevereniging van autorijscholen, heeft maandag zijn rijschool in Zwolle gesloten. ,,Ik was een van de eersten, maar inmiddels hebben zeker 30 scholen in Zwolle mijn voorbeeld overgenomen. Ik denk dat driekwart van mijn collega's in de wijde regio hetzelfde heeft gedaan.’’

Het advies van Bovag om anderhalve meter afstand te houden tot de klant, vindt Post: ,,Onwerkbaar, niet uitvoerbaar. Je zit op dertig centimeter afstand van elkaar. zelfs in een vrachtwagen is anderhalve meter niet haalbaar.’’

Compensatie

Post. ,,Ik hoop op een bericht van de minister, anders gaan er koppen rollen. Ik bedoel dat er rijscholen failliet gaan, tenzij er financiële steun komt vanuit het ministerie. Het is dringend. We kunnen niet blijven rijden. De auto elke keer na elke klant helemaal schoonmaken lukt al niet.’’

,,Toch zullen er ook rijschoolhouders doorgaan,’’ snapt Post. ,,Sommige mensen hebben geen buffer, zij moeten wel, ik begrijp dat helemaal en ik heb er geen negatief oordeel over. Het zou verstandig zijn als de minister een verplichting oplegt te stoppen, maar dan wel met financiële compensatie komt.’’

Autorijschoolhouder Bert de Weerd uit Epe is ook sinds maandag gestopt met de lessen: ,,Ik hoorde dat er Coronabesmettingen zijn in Heerde en in Vaassen, dus ik stop in elk geval tot en met 31 maart. De adviezen van BOVAG over anderhalve meter houden tot de klant zijn niet realistisch, vind ik .’’

Zo lang mogelijk

Bovagwoordvoerder Paul de Waal: ,,De lessen kunnen wat ons betreft doorgaan als instructeur en leerling het daarover eens zijn. Wij zeggen niet dat het moet, maar je kunt het samen afspreken. Het is niet aan ons om de branche op slot te zetten.’’

De Bovagman nuanceert het standpunt: ,,We bekijken de situatie per dag en sturen dan een nieuwsbrief. Je gunt het je ondernemers dat ze zo lang mogelijk kunnen doordraaien. Maar als de overheid zegt: het lijkt ons geen goed idee, dan gaan wij daarin mee.’’

,,Wij stoppen met lessen’’, zegt Kris Wijnen, eigenaar van Van Buuren rijschool, met onder vestigingen in onder meer Harderwijk, Ermelo, Dronten en Lelystad.

Wijnen: ,,De persoonlijke hygiëne en gezondheid van onze medewerkers en klanten is voor ons superbelangrijk. Het CBR is ook gesloten, dus je kan niet eens examen dien en de opleiding afmaken. Op het moment dat het CBR weer open gaat en de situatie veilig genoeg is dat wij met onze mensen weer aan de slag kunnen pakken wij het werk weer op.’’

Alleen de motor

Rijschoolhouder Arnold Dijkhuizen uit Elburg: ,,We zijn gestopt met de lessen. Alleen motorrijlessen gaan nog door, mits de mensen hun eigen helm meenemen. Het advies van anderhalve meter afstand, dat de Bovag geeft, begrijp ik niet. Moet de rijschoolhouder dan op de achterbank gaan zitten?’’

,,Ik wil het risico niet lopen dat één van mijn mensen of één van mijn klanten Corona krijgt vanwege de autorijles. Dan moeten we maar even stoppen. Maar ik verwacht dat dit een stilte voor de storm gaat zijn, want straks, als CBR de examens weer open stelt, wil iedereen zo snel mogelijk de achterstand inhalen.’’

ANWB, met rijscholen door heel Nederland, verzorgt momenteel nog rijlessen. Maar bij ANWB wordt overleg gepleegd of dat verstandig is om te blijven doen.