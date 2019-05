Drietal gepakt voor poging tot inbraak in Zwolle

Een alerte buurtbewoner alarmeerde de politie maandagmorgen rond vijf uur. Volgens de beller stonden drie mannen te morrelen aan de sloten van een auto. De politie was snel ter plaatse en vatte de drie in de kraag. Het gaat om een 20-jarige Zwollenaar en twee mannen van 24 en 32 jaar zonder bekende woon- of verblijfplaats. Het drietal had gereedschap bij zich om in te breken.