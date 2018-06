Driezorg Zwolle/Hattem heeft financiën en zorg weer op orde

Driezorg heeft de zorgelijke jaren over de financiële situatie achter zich gelaten. De zorginstantie met tien ouderencentra in Zwolle en één in Hattem schrijft weer zwarte cijfers.

Dat is op te maken uit het jaarverslag 2017. Het jaar ervoor was al een positieve tendens als gevolg van een reeks herstelmaatregelen te zien en vorig jaar werd dit verder uitbetaald in zwarte cijfers.

Personeel

Het netto-resultaat over boekjaar 2017 bedraagt 0,97 miljoen euro. Met name de snij-operatie in het personeel leverde financieel voordeel op (22,5 miljoen personeelslasten in 2017 in plaats van 27 miljoen euro in 2016). En de algemene reserve ging weer omhoog met totaal circa 1,8 miljoen euro. Volgens Driezorg laten ook de eerste kwartaalcijfers van 2018 een positief beeld zien.

Directeur-bestuurder Janita Gorte is blij met het resultaat. Er is volgens haar hard gewerkt om dat te bereiken.

Moeilijke jaren

Driezorg heeft moeilijke jaren achter de rug, in financieel en kwalitatief opzicht. De organisatie schreef rode cijfers na de verandering van de AWBZ-regeling, waardoor Driezorg minder geld binnenkreeg. Ze moest miljoenen bezuinigen en kondigde onder meer een stop op het inhuren van uitzendkrachten af en sneed fors in ondersteunende- en facilitaire functies. Onder meer de recepties en restaurants in zorghuizen werden gesloten. De zorg zelf heeft Driezorg in de bezuinigingsslag altijd willen ontzien.