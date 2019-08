Dringen geblazen: de trein Meppel-Zwolle van 8.56 uur is een van de drukste van het land

video Ontwaken op de Bruiscam­ping in Zwolle: ‘Ik was vergeten mijn luchtbed op te pompen‘

11:49 Nevel hangt nog boven sportpark De Marslanden in Zwolle als rond half acht dinsdagmorgen de eerste tentjes opengeritst worden. ,,Hoe lang ik geslapen heb? Twee uurtjes", zegt Mark Walraven, terwijl hij in zijn ogen wrijft. ,,En nu? Eerst lekker douchen, ontbijten, en dan Zwollepoly. Wat dat is? Een soort monopoly, over Zwolle."