Drinken uit de IJssel? Vitens begint proef om rivierwater te ontdoen van PFAS en medicijnresten

In Zwolle uitbehan­del­de Dilara (25) overleden in Turks ziekenhuis na Turkse reddingspo­ging

De Zwolse Dilara Şahin (25) is overleden, volgens een Facebookbericht van haar broer. Zij leed aan leukemie. Dilara werd acht maanden geleden met hulp van de Turkse regering overgebracht naar Turkije, nadat zij door artsen van het Zwolse ziekenhuis Isala was opgegeven en die haar behandeling wilden staken. In een Turks ziekenhuis leek zij op te knappen.

17 oktober