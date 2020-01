Droneshows in Deventer en Zwolle zijn mogelijk, maar dan moeten ze wel doorpakken nu

Poll & Video'sLokale politici in Deventer en Zwolle dromen hardop van drones boven hun stad op oudejaarsavond 2020 in plaats van dat vermaledijde vuurwerk. Aangestoken door schitterende beelden uit Brugge, Shanghai en Singapore. ,,Het is ook mogelijk’’, denken experts. Dan moet er echter snel worden doorgepakt met een budget van ongeveer 250.000 euro.

Wijsgeer Marco Borsato sprak ooit: ‘De meeste dromen zijn bedrog’. Geldt dat ook voor drone-dromers uit Deventer en Zwolle?

Een beetje bedrieglijk zijn hun gedachten wel, want zij baseren hun dromen op televisiebeelden van droneshows uit Brugge, Shanghai en Singapore op oudejaarsavond. Die in Sjanghai was echter al eerder opgenomen, die van Singapore bevatte naast drones heel veel vuurwerk en Brugge lijkt er te zijn bijgesleept vanwege het bescheiden budget van 25.000 euro. De helft van de drones ging daar niet eens de lucht in, de overgebleven veertig vormden een armetierig ‘Gelukkig Nieuwjaar’ en ‘2020'. Daar laten mensen hun vuurwerk natuurlijk niet voor staan.

Wel een nobel streven van Deventer en Zwolle, toch?

Zeker, maar of één van hen werkelijk de landelijke primeur afdwingt van een droneshow op oudejaarsavond 2020 in plaats van vuurwerk? Misschien kan Lucas van Oostrum deze vraag beter beantwoorden. Hij is drone-expert van Studio Drift in Amsterdam dat in augustus 2018 driehonderd Intel-drones de lucht instuurde boven het IJ voor de show ‘Franchise Freedom’. Hij zegt: ,,Er komt nogal wat bij kijken: waar haal je de drones vandaan, wat wil je precies dat ze doen, wie schrijft de software en mag het allemaal wel wat je wilt?’’

Want je mag niet zomaar een kudde drones de lucht insturen?

Nee, daarvoor moet je een vergunning aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). ,,En maanden van tevoren’’, weet Ronald Overdijk, hoofd Operations van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. ,,Een deel van het luchtruim moet immers worden afgesloten, je mag niet vliegen boven bebouwde kom en je bent gebonden aan bepaalde tijden en hoogtes. Daarnaast wil de ILT weten wie de drones bestuurt, hoe ze worden bestuurd en hoe lang ze in de lucht zijn.’’ Verder zien Overdijk en Van Oostrum geen belemmeringen voor drone-shows in Deventer en Zwolle tijdens Oud & Nieuw.

Bij wie kunnen Deventer en Zwolle zich melden voor zo’n show?

Overdijk denkt: ,,In Azië waarschijnlijk.’’ Van Oostrum voegt daar aan toe dat Studio Drift in Nederland de enige is die het kan organiseren. ,,We hebben de knowhow, richten ons op alternatieven voor vuurwerkshows en hebben laten zien dat we het kunnen.’’ Wat de kosten betreft, moeten geïnteresseerden volgens hem eerder denken richting 250.000 euro dan 25.000 euro. ,,Het is niet realistisch om beelden uit Singapore te koppelen aan het kostenplaatje in Brugge. Een paar lichtjes in de lucht maakt nog geen show.’’

Hebben Deventer en Zwolle dat ervoor over?

Deventer had voor een centrale vuurwerkshow niet meer over dan 25.000 euro, ook Zwolle denkt meer in ‘Brugge-termen’. Ze zullen echter moeten doorpakken als ze iets willen voor oudejaarsavond 2020. ,,De voorbereidingstijd neemt af, de vraag toe en dus stijgt de prijs’’, zegt Van Oostrum. ,,Een relatief betaalbare droneshow op oudejaarsavond 2020 boven Deventer of Zwolle valt nu nog te plannen, maar dan moeten ze snel commitment tonen.’’

Kortom: minder praten, meer doen?

Ja. Het oplaten van meer goedkope proefballonnetjes gaat een droneshow hoogstwaarschijnlijk niet dichterbij brengen.