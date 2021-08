Dronevlucht heeft geen invloed op bloedkwaliteit: experiment ziekenhuis Isala uit Zwolle is succes

Bloed transporteren met drones? Dat is niet langer toekomstmuziek. Uit onderzoek van ziekenhuis Isala in Zwolle blijkt dat luchtvervoer geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit van het bloed. ‘Medisch spoedtransport per drone is daarmee weer een stapje dichterbij gekomen.’

Isala wil in de toekomst dronetransport inzetten tussen de ziekenhuislocaties in Meppel en Zwolle, voor spoedsituaties. In het buitenland gebeurt dat al. In gebieden die slecht bereikbaar zijn worden bloedmonsters en bloedproducten per drone vervoerd.

‘Er is echter weinig bekend over de stabiliteit van bloedmonsters en de verkregen laboratoriumuitslagen na dronetransport’, schrijft Isala op haar website. Om de stabiliteit van de laboratoriumuitslagen te onderzoeken, zijn daarom vier testvluchten gedaan, verspreid over twee dagen. De ANWB heeft die testen uitgevoerd.

Geen verschil

‘Een breed scala aan algemene chemie, hematologie en stollingsparameters is bepaald in bloed van twintig vrijwilligers. Hierbij is ook het effect van transport per auto, zoals dat nu gaat tussen Isala-locaties, vergeleken.’ Uit het onderzoek blijkt dat het geen verschil maakt op welke wijze het bloed wordt vervoerd. De kwaliteit van het bloed blijft hetzelfde.

Dat betekent niet dat Isala direct kan beginnen met medisch transport per drone. Er moet volgens het ziekenhuis nog een aantal hordes worden genomen. ‘Er is een aanpassing nodig in de wet- en regelgeving Dronetransport voor het verkrijgen van een permanente vliegvergunning’, aldus Isala. Ook moet op beide ziekenhuislocaties nog een geschikte start- en landingsplek voor de drones worden ingericht.