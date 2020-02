Dronken bestuurder volgt in Zwolle route voor fietsers en stadsbus, maar rijdt achteruit het water in

video Van de Rambo van Zwolle tot getraumati­seer­de oorlogsve­te­raan; Léo Major kon de vrede niet vinden

23 februari Gooiend met granaten en schietend met een mitrailleur doet één Canadees in 1945 alsof hij een heel leger is. Léo Major verjaagt in zijn uppie alle Duitsers en is de absolute oorlogsheld van Zwolle. Hoe verging het de eenogige Rambo? En klopt het verhaal, of neemt mythevorming het inmiddels over?