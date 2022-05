Dronken ‘ezel’ stoot zich bij Zwolle aan zelfde steen: in 1 weekend 2 keer gepakt voor drankrijden

met video Bijlgooien is als darten met een bijl (en hier in Zwolle kan het)

Ze oefenen zelf dagelijks, maar vanaf Hemelvaartsdag kunnen klanten van Swolland aan de Hessenweg in Zwolle het ook komen doen: bijlgooien. Bijlgooien? Ja, volgens eigenaren Reinier van der Wal en Gerben van Duinen een sport die in Amerika heel gewoon is. ,,Het is zoiets als darten, maar dan met bijlen.”

