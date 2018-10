Dronken Let slingert over A28 bij Zwolle, auto vol drank

Lokale omroep RTV Zwolle FM is vastbera­den en wil door

7:51 RTV Zwolle FM heeft het volste vertrouwen in de toekomst. De lokale omroep ligt al langere tijd onder vuur en wordt dit najaar opnieuw door de politiek onder de loep genomen. Ondertussen aast een ander lokaal initiatief op de Zwolse uitzendlicentie. ,,We zijn van ver gekomen, maar gaan laten zien dat we bestaansrecht hebben”, zegt voorzitter Gert-Jan Weierink van de omroep vol overtuiging.