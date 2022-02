Dronken man brengt Hitlergroet op station Zwolle

‘Franse zomer in Zwolse winter’ bij galerie Bagijnewei­de

Kunstgalerie Bagijneweide toont deze maand werk van Paletkunstenaars, die in de afgelopen zomer buiten hebben geschilderd in Frankrijk. Hun werk is te zien tijdens twee winterweekends: zaterdag en zondag 12 en 13 en 19 en 20 februari, van 11.00 tot 16.00 uur, in het Paletgebouw aan de Bagijneweide 15 in Zwolle. De toegang is gratis.

3 februari