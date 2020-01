Dronken man uit Meppel mishandelt medewerker NS op station Zwolle

video Deze Zwollena­ren hebben een alterna­tief voor de supermarkt om zo boeren te ondersteu­nen

13 januari Een alternatief voor de supermarkt, om zo de boeren te ondersteunen. Vrijwilligers van de voedselcoöperatie Hof van Breecamp kopen voedsel op bestelling bij de boeren in de regio, waarna iedereen het zaterdagochtend kan ophalen in Stadshagen. ,,In tegenstelling tot de supermarkt weten wij waar ons eten vandaan komt.”