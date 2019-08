Dronken man vlucht dak op in Zwolle: politie dreigt met taser

Video Zwolse weldoener van Koerdische vluchtelin­ge Mevan gevonden, mogelijk ontmoet ze hem vandaag

10:36 De Zwolse hulpverlener, die in de jaren negentig in een Zwolse asielzoekerscentrum Mevan Babakar -destijds 5 jaar oud- en haar moeder opving, is waarschijnlijk getraceerd. Babakar deed gisteren via Twitter een ultieme poging hem op te sporen, nu ze in Zwolle is. Mogelijk ontmoet ze hem vandaag.