Dronten, Zutphen en Zwolle strijden om titel 'beste uitstapje van Nederland'

Zwolse moeder is schimmelwo­ning spuugzat

Ze is er hé-le-maal klaar mee. Warda Elatiaoui (30) woont nu drie jaar in een huurwoning van deltaWonen in de Zwolse wijk Aa-landen en heeft al die tijd al last van schimmel in huis. Muren in de slaapkamers, de badkamer, maar ook meubels en zelfs schoenen; alles wordt op den duur aangetast.