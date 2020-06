Droogte zorgt voor beweidingsverbod; schapen moeten van de dijk af

VIDEO Vakantie in eigen land leidt tot schreeuw om meer openbare toiletten voor fietsers: ‘Mensen liggen er wakker van’

13:13 Nederlanders trekken deze zomer er massaal op uit in eigen land. Er wordt volop gewandeld en gefietst, met name in Gelderland. Maar langs de openbare weg staan te weinig openbare toiletten. De toiletalliantie maakt zich hard voor meer openbare toiletten en wil dat gemeenten in actie komen.