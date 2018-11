Drostenhuis Zwolle krijgt flinke poetsbeurt na brand

videoJuni 2019 moet het klaar zijn: de renovatie van het door brand getroffen Drostenhuis in Zwolle. In bijna alle kamers op de begane grond van het historische huis gaan het plafond en de muren er uit. Soms voor een grote schoonmaak, soms voor totale vernieuwing.

De oorzaak van de brand was een luchtbevochtigingsapparaat in een van de kamers. De brand maakte grote delen van het museum met roet zwart. Witte plafonds zijn grijs, schilderijen weggehaald en in de kleinste gaatjes in de muur zit roet.

Volledig scherm Projectleider Ieke Selen verwacht dat het door brand getroffen Drostenhuis in juni 2019 schoon en brandluchtvrij is. © Frans Paalman

Alles vervangen

In de hoek van de door brand getroffen kamer hangt een beveiligingscamera. Althans, wat er van over is. Het plastic apparaat is weggesmolten door de brand. ,,Dat is nog maar een klein deel van wat we moeten vervangen’’, zegt Ieke Selen, projectleider van de gemeente Zwolle. Hij klopt op de muur. ,,Je kunt het horen, de muur is hol. Zelfs in de muur zit roet die we weg moeten halen, dus de muren moeten er uit.’’

In een andere kamer van het Drostenhuis zit schoonmaker Jonathan op een steiger de balken op het plafond af te nemen met een vochtige doek. ,,Het is allemaal handwerk’’, zegt hij lachend. En dat is nog maar het begin. Plafonds met schilderingen, met reliëf, ze moeten er allemaal uit. Om gedocumenteerd te worden, vervangen te worden en als mal te dienen voor een exacte kopie. Selen veegt met een vinger over de vensterbank en laat een zwarte vlek zien op zijn wijsvinger. ,,We zijn nog wel even bezig.’’

De stroomaansluitingen worden ook vervangen. Selen: ,,We passen nu alles aan aan de huidige regelgeving en dat betekent dus dat alles een stuk veiliger is dan het ooit was.’’

Nieuw museum

De collectie van het Stedelijk Museum Zwolle is overgenomen door het Historisch Centrum Overijssel. ,,De brand is voor ons een kans geweest om het helemaal geschikt te maken voor een nieuwe huurder’’, zegt Selen. ,,Natuurlijk hadden we het graag op een andere manier gezien, maar we maken hier wel gebruik van.’’

Het pand staat leeg, dat zorgt er volgens Selen voor dat de aannemer ruimte heeft voor ideeën. ,,Het museum zal nooit meer worden zoals het was, we gaan er iets nieuws mee doen.’’ Hoe dat vorm krijgt, wordt pas later bekend gemaakt.

Lang geduurd

De brand woedde in oktober 2017. Het is ondertussen ruim een jaar later en de schoonmaak begint nu. ,,We hebben te maken gehad met vragen omtrent verzekeringen, wie het gaat betalen en hoe we het moesten gaan doen’’, licht Selen toe. ,,De verzekering betaalt de schade en nu dat bekend is kunnen we gaan beginnen met schoonmaken.’’