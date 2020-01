Drugs- en wapenzaak gaat verder zonder doodgeschoten hoofdverdachte Henk W.

video Dj Roy el Kei uit Zwolle herstelt van stamcel­trans­plan­ta­tie in Mexico. Hoe is het nu met hem?

11:10 Maandagochtend. Pa stofzuigt de gang, Leroy (36) zit in de woonkamer achter de laptop met een koptelefoon op. Vijf maanden is hij nu terug na zijn stamceltransplantatie in Mexico. Zijn ouderlijk huis is zijn wereld. ,,Gewonde dieren trekken zich terug. Dat doe ik ook. Het is instinct.”